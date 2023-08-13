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113 подписчиков

Роналду – первый человек в истории с 600+ млн подписчиков в инстаграме

Роналду – первый человек в истории с 600+ млн подписчиков в инстаграме

Число подписчиков в аккаунте нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии превысило 600 миллионов. Роналду – первый в истории человек, достигший этой отметки.

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