Военные формируют части для ремонта и доработки дронов Mavic

В частях ВС РФ создаются специальные технико-эксплуатационные части для ремонта беспилотников. Военнослужащие группировки «Центр» модернизируют и восстанавливают дроны, включая модель Mavic, обеспечивая боеспособность оборудования.
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