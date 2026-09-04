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Нижегородская правда

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1240 нижегородцев сдали ОГЭ по математике в дополнительный период

1240 нижегородцев сдали ОГЭ по математике в дополнительный период

Вчера, 3 сентября, в школах Нижегородской области стартовал дополнительный период сдачи ОГЭ. Первым предметом стала математика.

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