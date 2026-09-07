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В Челябинске 18-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода и скрылся

В Челябинске 18-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода и скрылся

Смертельное ДТП произошло 6 сентября в 3 часа ночи в поселке Новосинеглазово. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21120 сбил пешехода, двигавшегося вдоль проезжей части дороги.

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