В Челябинске 18-летний водитель без прав насмерть сбил пешехода и скрылся

Смертельное ДТП произошло 6 сентября в 3 часа ночи в поселке Новосинеглазово. По предварительным данным, водитель ВАЗ-21120 сбил пешехода, двигавшегося вдоль проезжей части дороги.
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