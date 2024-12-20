СВР рассекретила документы о сотрудничестве Третьего рейха и США в 1943 году

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency Службы внешней разведки РФ (СВР) рассекретила сообщение, в котором упоминается о том, что весной 1943 года американская сторона, которая находилась в союзе по антигитлеровской коалиции с СССР, при помощи спецслужб готовила продажу стратегически важных материалов Третьему рейху, планировавшему наступление на Курской дуге.