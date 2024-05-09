На Кубани локализован пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Над регионом действовали не менее шести беспилотников.фото: vk.com/mchs_st.peterburg--> Спасатели локализовали пожар на нефтебазе в селе Юровка под Анапой, который возник после атаки украинских беспилотников, сообщает 9 мая оперштаб Краснодарского края.
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