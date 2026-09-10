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Контрафронт

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Польша: аэропорты Люблина (LUZ/EPLB) и аэропорта Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) были ненадолго закрыты в...

Польша: аэропорты Люблина (LUZ/EPLB) и аэропорта Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) были ненадолго закрыты в ранние утренние часы, а затем вновь открылись около 08:10 (06:10 по Гринвичу) из-за военных действий в ответ на удары России по Украине.

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