Польша: аэропорты Люблина (LUZ/EPLB) и аэропорта Жешув-Ясенка (RZE/EPRZ) были ненадолго закрыты в ранние утренние часы, а затем вновь открылись около 08:10 (06:10 по Гринвичу) из-за военных действий в ответ на удары России по Украине.