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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Милану» интересны хавбеки сборной Дании Френдруп и Ольсен. «Россонери» могут подписать их зимой в случае продажи своих игроков

«Россонери» попытаются подписать их зимой, если продадут кого-то из своих игроков, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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