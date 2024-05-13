Любимый внук королевы Елизаветы закрутил новый роман

Питер уже успел забыть свою верную подругу. Питер Филлипс с сестрой Зарой LEGION-MEDIAПитер Филлипс, единственный сын кронпринцессы Анны и старший внук ныне покойной королевы Елизаветы II, озадачил фанатов королевского семейства, появившись на королевских скачках в компании девушки, которую все увидели в первый раз.