Любимый внук королевы Елизаветы закрутил новый роман

Питер уже успел забыть свою верную подругу. Питер Филлипс с сестрой Зарой LEGION-MEDIAПитер Филлипс, единственный сын кронпринцессы Анны и старший внук ныне покойной королевы Елизаветы II, озадачил фанатов королевского семейства, появившись на королевских скачках в компании девушки, которую все увидели в первый раз.
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