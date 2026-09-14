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Украина и Польша быстро движутся к созданию новой ОУН – киевский политолог

Украина и Польша быстро движутся к созданию новой ОУН – киевский политолог

Ненависть поляков к украинцам лишь усилится после выборов в Польше, а те ответят им взаимностью, создав организацию по физическому устранению любых лиц польской национальности.

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