Украина и Польша быстро движутся к созданию новой ОУН – киевский политолог

Ненависть поляков к украинцам лишь усилится после выборов в Польше, а те ответят им взаимностью, создав организацию по физическому устранению любых лиц польской национальности.
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