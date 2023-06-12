«Уважаемый Владимир Путин, канцлер Германии хочет обсудить с вами условия капитуляции Украины»

У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, есть ли от Берлина запрос на разговор с Москвой.