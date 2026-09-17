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За рулем

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Выпуск легковушек в РФ достигнет 800 тысяч. Что подталкивает конвейер?

Выпуск легковушек в РФ достигнет 800 тысяч. Что подталкивает конвейер?

Российские заводы могут выпустить до 800 тыс. легковых машин в 2026 году. Это на 19% больше, чем годом ранее, когда показатель составил 673 тыс.

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