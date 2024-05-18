СК даст правовую оценку заочному обвинению Украиной Бортникова и Золотова

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин приказал дать правовую оценку заочному предъявлению ГБР Украины обвинениям директору ФСБ РФ Александру Бортникову, главе Росгвардии Виктору Золотову и российским офицерам, сообщили в Telegram-канале Следкома.
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