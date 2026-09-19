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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Южная Корея вышла в плей-офф Кубка Дэвиса, США, Бельгия выбыли

Продолжается второй этап квалификации Кубка Дэвиса. Чехия, Австрия и Южная Корея первыми вышли в плей-офф, который пройдет в Болонье 24-29 ноября.

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