Математик-пророк: прогноз окончания СВО — когда и кто выйдет победителем Юлия ЧелкановаСВО, или специальная военная операция, продолжает оставаться в центре внимания не только российских, но и международных аналитиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии