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Наш потерянный мир

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Опыт Украины заставил НАТО пересмотреть приоритеты в оружии

Опыт Украины заставил НАТО пересмотреть приоритеты в оружии

Западным странам необходимо пересмотреть подход к производству вооружений. Вместо погони за самыми совершенными образцами следует активнее выпускать более простые, но массовые системы, заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Euractiv.

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