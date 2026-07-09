Опыт Украины заставил НАТО пересмотреть приоритеты в оружии

Западным странам необходимо пересмотреть подход к производству вооружений. Вместо погони за самыми совершенными образцами следует активнее выпускать более простые, но массовые системы, заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Euractiv.
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