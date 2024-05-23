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Белогорская прокуратура требует компенсации за укус собаки ребенку

Белогорская прокуратура требует компенсации за укус собаки ребенку

В Белогорске департамент жилищно-коммунального хозяйства обязали выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей после того, как бездомная собака укусила за руку ученика, который возвращался домой из школы.

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