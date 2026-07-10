Россиянам начали удаленно оформлять электронные визы на Тайвань

Ранее для поездки на Тайвань россиянам нужно было оформлять обычную визу: готовить пакет документов, лично обращаться в представительство Тайваня в Москве, физически передавать паспорт и ждать рассмотрения.
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