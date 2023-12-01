Девочка-фантом на исторических фотографиях: следствие вели… музейщики

Юную таинственную незнакомку случайно обнаружили на снимках столетней давности. С этого года она станет главной героиней большого просветительского проекта красноярских музейщиков и краеведов и помощницей гидов на тематических экскурсиях по городу.
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