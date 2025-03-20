В облцентре начнет работать цифровая платформа со списком межквартальных проездов, которые будут отремонтированы (видео)

В Смоленске можно будет онлайн узнавать о том, какие межквартальные проезды будут отремонтированы. Об этом заявили на заседании комитета Смоленской областной Думы по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и энергетике.
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