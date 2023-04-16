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Политолог Марков назвал Зеленского, армию Украины, СБУ и ЦРУ частями сатанинской секты, которые хотят уничтожить православие

Политолог Марков назвал Зеленского, армию Украины, СБУ и ЦРУ частями сатанинской секты, которые хотят уничтожить православие

Российский политолог Сергей Марков назвал президента Владимира Зеленского, Вооруженные силы Украины, Службу безопасности Украины и американское Центральное разведывательное управление частями сатанинской секты, которые хотят уничтожить православие.

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