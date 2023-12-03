Заммэра Москвы Ликсутов: МЦД продлят из Подмосковья до Владимира и Иванова

Следующим этапом развития Московских центральных диаметров станет их продление до соседних областей.Заместитель мэра Москвы, начальник департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал о планах продления МЦД - Московских центральных диаметров.
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