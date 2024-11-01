Появились данные о долге обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

Обвиняемый по делу о теракте на Крымском мосту Александр Былин, предполагаемый получатель груза взорвавшейся фуры, не оплатил задолженность по кредитам, налоги и материальный ущерб на общую сумму свыше 470 тысяч рублей.
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