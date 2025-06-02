Опубликованы снимки победителей конкурса National Geographic Traveller 2025 

Победитель в номинации «Дикая природа», противостояние лисы и орла / © Victoria Andrews Второе место в номинации «Дикая природа», арктические воробьи на склонах холма в Альберте, Канада / © Jo Noon Третье место в номинации «Дикая природа», когда рысь склонилась над водой, любопытная пчела попыталась залететь ей в ухо / © Hari Kumar Prasannakumar Победитель в номинации «Пейзаж», вид с воздуха на геотермальную зону Хверавеллир в Исландии / © Pawel Zygmunt Второе место в номинации «Пейзаж», ледник Гренландии / © Edward Hasler Третье место в номинации «Пейзаж», зимняя ночь в горах / © Christopher West Победитель в номинации «Городская жизнь», виноградные лозы окутали стены, поддерживающие сингапурские Сады у залива / © Scott Antcliffe Победитель в номинации «Еда», кухня семейного ресторана в Лхасе, Тибет / © Prabir Kumar Mitra Победитель в номинации «Люди», пожилая женщина из народности красных дао передает секреты традиционного ремесла правнучке / © Justin Cliffe Победитель в номинации «Портфолио», снимок непальского монаха / © Joshua Mallett .