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Мы соседи по планете

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Проект «Acoustic Kitty», или Как в ЦРУ тренировали кота, чтобы за СССР следить

Проект «Acoustic Kitty», или Как в ЦРУ тренировали кота, чтобы за СССР следить

Секретным шпионом может быть не только Джеймс Бонд. Речь идет о… кошке. Да, да, простой кошке! Натренированной и обученной сотрудниками ЦРУ с целью получения информации о Советском Союзе.

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