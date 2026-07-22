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Наше Ховрино

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Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов подал документы для участия в выборах в Госдуму

Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов подал документы для участия в выборах в Госдуму

Член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов подал документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы IX созыва от партии «Единая Россия» по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 206.

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