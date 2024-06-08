Нефтетруба вдоль «Силы Сибири 2» могла бы качать до 30 млн тонн нефти в год

Вице-премьер Новак назвал мощность по прокачке трубопровода для нефти, который рассматривают в качестве соседа будущего газопровода «Сила Сибири 2» Пропускная способность нефтетрубы, которая возможно будет проложена в параллель газопроводу «Сила Сибири 2», рассматривается на уровне до 30 млн тонн, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.