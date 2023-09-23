Военное обозрение

3 543 подписчика

«Абрамс» – всё: американцы отказались от дальнейшей модернизации своих танков

«Абрамс» – всё: американцы отказались от дальнейшей модернизации своих танков

Абсолютно любая боевая техника имеет свой жизненный цикл, который в определённый момент входит в свою завершающую стадию, когда модернизационный потенциал фактически исчерпан, а дальнейшая эксплуатация целесообразна только до перехода на новые образцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх