Четыре трупа возле танка: Бундесвер несет потери на Украине

Александр Конкин

Очень интересно: Значит мы (РОссия) несет ответственность на наших (якобы) граждан на ПМЖ в Германии и прочих гейРопах, а они за Россию что..? Так не бывает! Те кто хотел, а вернее является патриотом России и в первую очередь, РУССКИМ, тот давно на полях сражений! Ведь уехали, далеко не бедные...