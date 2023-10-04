Российские разведчики говорят об обнаружении полностью немецкого экипажа на поле боя Ирина Гусева На фото: боевой танк немецкой армии Leopard 2A6.
Четыре трупа возле танка: Бундесвер несет потери на Украине
Комментарии
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Александр Конкин
Очень интересно: Значит мы (РОссия) несет ответственность на наших (якобы) граждан на ПМЖ в Германии и прочих гейРопах, а они за Россию что..? Так не бывает! Те кто хотел, а вернее является патриотом России и в первую очередь, РУССКИМ, тот давно на полях сражений! Ведь уехали, далеко не бедные...
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14 час.
Регина Толстоброва
Зап ад весь воюет с Россией. поставка оружие это можно считать участие в войне против России.
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3 час.
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