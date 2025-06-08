Десятки танков, боевых машин и гаубиц прибыли в Вашингтон для участия в параде

Он пройдёт 14 июня по случаю 250-летия армии США и совпадёт с днём рождения Дональда Трампа. В шествии военной техники будут участвовать танки M1 Abrams, БМП Bradley, бронетранспортёры Stryker и 50 вертолётов, которые совершат «обширный пролёт» в столице страны.