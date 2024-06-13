Дело против следователей СКР о рекордных взятках в истории России поступило в суд

Дело в отношении двух следователей поступило в Балашихинский суд.В Балашихинский городской суд Московской области на рассмотрение поступило дело в отношении двух следователей СКР, обвиняемый в получении рекордной взятки в истории современной России.
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