В Перми пожарные взбежали на 33-й этаж в экипировке за минуты

В Перми пожарные и спасатели в полной экипировке с дыхательными аппаратами соревновались в скоростном подъеме на 33-й этаж жилого комплекса «Гулливер», победу в командном зачете одержали сотрудники Специальной пожарно-спасательной части, а лучшим в личном первенстве стал Никита Цыцорин из 10-го пожарно-спасательного отряда.