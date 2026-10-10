В Перми пожарные взбежали на 33-й этаж в экипировке за минуты

В Перми пожарные и спасатели в полной экипировке с дыхательными аппаратами соревновались в скоростном подъеме на 33-й этаж жилого комплекса «Гулливер», победу в командном зачете одержали сотрудники Специальной пожарно-спасательной части, а лучшим в личном первенстве стал Никита Цыцорин из 10-го пожарно-спасательного отряда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- CM КПРФ предложила 1...
- CM КПРФ предложила 1...
- А Наступила дата об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым