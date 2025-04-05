Мать двоих детей стала главной красавицей Урала. Фото

В Екатеринбурге подвели итоги конкурса красоты УрФО «Уральская Красавица». Победительницей стала мама двоих детей, основатель клуба женщин созвучных сердцем «СчастливаЯ» и гендиректор благотворительного фонда Василина Денисочкина.
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