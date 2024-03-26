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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Новая схема». Для проведения выборов «поделили» Севастополь

«Новая схема». Для проведения выборов «поделили» Севастополь

25 марта 2024 года прошло очередное заседание Севастопольской городской избирательной комиссии. Члены комиссии определили схему и графическое изображение одномандатных избирательных округов, которая будет применяться при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания города Севастополя.

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