«Новая схема». Для проведения выборов «поделили» Севастополь

25 марта 2024 года прошло очередное заседание Севастопольской городской избирательной комиссии. Члены комиссии определили схему и графическое изображение одномандатных избирательных округов, которая будет применяться при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания города Севастополя.
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