В России рассмотрят меры по ужесточению контроля в сфере ЖКХ

Предлагается ввести дополнительные основания для внеплановых проверок, автоматизировать сбор данных о качестве услуг и повысить штрафы за грубые нарушения Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес в Государственную Думу законопроект, направленный на усиление контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры.