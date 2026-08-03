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В России рассмотрят меры по ужесточению контроля в сфере ЖКХ

В России рассмотрят меры по ужесточению контроля в сфере ЖКХ

Предлагается ввести дополнительные основания для внеплановых проверок, автоматизировать сбор данных о качестве услуг и повысить штрафы за грубые нарушения Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов внес в Государственную Думу законопроект, направленный на усиление контроля за состоянием коммунальной инфраструктуры.

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