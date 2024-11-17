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Никол Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах

Никол Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах

Никол Пашинян отчитался Трампу об отношениях Еревана с Белым домом.Пресс-служба правительства Армении проинформировала о том, что между премьер-министром Николом Пашиняном и победителем президентской гонки в США Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор.

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