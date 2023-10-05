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Военное обозрение

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Проблемы роста американской авиации. Трагедия 57-й группы

Проблемы роста американской авиации. Трагедия 57-й группы

Самолёт лейтенанта Ральфа Мэтьюса, разбившийся 24 октября в Смит-Вэлли, Невада. Многие, наверное, привыкли, что американская авиация – это сила и мощь, структура, которая во многом помогла выиграть множество наземных сражений и вывести США в число стран победителей во Второй мировой войне.

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