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Sohu: Китай высоко оценил способность Путина урегулировать спор с Ираном

Sohu: Китай высоко оценил способность Путина урегулировать спор с Ираном

Между Россией и Ираном возник спор из-за решения по итогам Российско-арабского форума сотрудничества в Марокко, согласно которому все участники выступили за мирное урегулирование вопросов в отношении островов Абу-Муса, Малый Томб и Большой Томб.

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