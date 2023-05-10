«Интер» всухую обыграл «Милан» 3 раза подряд впервые с сезона-1979/80

Команда Симоне Индзаги одержала победу со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. 5 февраля «Интер» обыграл «Милан» со счетом 1:0 в 21-м туре Серии А, а 18 января «нерадзурри» одержали победу в Суперкубке Италии (3:0).