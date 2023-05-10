«Интер» всухую обыграл «Милан» 3 раза подряд впервые с сезона-1979/80

Команда Симоне Индзаги одержала победу со счетом 2:0 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. 5 февраля «Интер» обыграл «Милан» со счетом 1:0 в 21-м туре Серии А, а 18 января «нерадзурри» одержали победу в Суперкубке Италии (3:0).
Популярные статьи
- Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса
- Месси извинился перед «ПСЖ», Черчесов снова чемпион, победа сборной «России 25», Карацев проиграл Штруффу, задержан главный подозреваемый в избиении Шведа и другие новости
- «Так мало проводим с ними времени». Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию с детьми
Свежие комментарии