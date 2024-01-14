Приметы и поверья на сегодня, 15 января 2024 года, расскажут о погоде на ближайшее время Дмитрий СавенковВ этот холодный зимний день, 15 января 2024 года, Русская Православная церковь отмечает память Сильвестра Первого, римского епископа.