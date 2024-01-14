Приметы и поверья на сегодня, 15 января 2024 года, расскажут о погоде на ближайшее время Дмитрий СавенковВ этот холодный зимний день, 15 января 2024 года, Русская Православная церковь отмечает память Сильвестра Первого, римского епископа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии