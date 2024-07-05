«Сбер» спрогнозировал восстановление рынка после сворачивания льготной ипотеки

После завершения массовой льготной ипотеки количество выдач на ипотечном рынке России снизится, однако к концу года объемы выдач на рынке будут сопоставимы с маем-июнем этого года, сообщает пресс-служба «Сбербанка», ссылаясь на заявления первого заместителя председателя правления банка Кирилла Царева в кулуарах Финансового Конгресса Банка России.