Не выбрасывайте старые капроновые колготки

Фото: Shutterstock.com/FotoHelin Не выбрасывайте старые нейлоновые колготки! Вы удивитесь, узнав, сколько полезных, удобных и просто красивых вещей можно сделать из такого нежного и прочного материала, как нейлон.
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