Суд признал экс-директора депстроя омской мэрии Мякинина виновным в халатности, приговорил к исправительным работам, но освободил от наказания.
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Суд признал экс-директора депстроя омской мэрии Мякинина виновным в халатности, приговорил к исправительным работам, но освободил от наказания.