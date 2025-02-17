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В Израиле предупреждают Россию: Британия способна на чудовищную провокацию

В Израиле предупреждают Россию: Британия способна на чудовищную провокацию

Для срыва мирных переговоров между США и Россией может быть атакован атомный объект. Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Балу -
Да нунах?... Наговаривают, поди, евреи на англосаксов... Яша, млть, везде и во все дела со своими комментариями влезть готов, кроме тех дел, которые творит израиловка на сопредельных территориях... А сами евреи не могут никакой пакости в Саудовской Аравии устроить?... Судя по подрывам пейджеров в Ливане евреи могут пойти ещё дальше англосаксов...
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22 час.
Алексей Горшков
Да уж... С Великобританией мы как разругались ещё при Иване Грозном, обозвавшим буквально &quot;святую&quot; для англичан королеву Елизавету I &quot;пошлой девкой&quot; - так и гадим друг другу НЕ ПЕРЕСТАВАЯ !!! Не только &quot;англичанка гадит&quot; нам - МЫ ЕЙ ТОЖЕ !!! НО - многим покажется странным - делаем это гораздо ИЗЯЩНЕЕ, чем их топорные провокации типа Скрипалей! Допустим, практика Екатерины II, названная &quot;Вооружённым нейтралитетом&quot;, не давшая англичанам послать карателей в свои взбунтовавшиеся североамериканские колонии, в результате чего появились США ! Опять же Америка - тамошняя Гражданская война, англичане южан поддерживают - мы северян! Да и в советское время - сдаётся мне, что не от большой любви к евреям СССР поддержал создание Государства Израиль - а В ПИКУ англичанам, ЛИШАВШИХСЯ в этом случае части своих подмандатных территорий! А &quot;Большая игра&quot; в Средней Азии, ведущаяся, как я считаю, ДО СИХ ПОР ?! При этом - надо отметить - открыто между собой мы практически НЕ ВОЮЕМ - я вот по образованию историк, а кроме Крымской войны мне ничего в голову не приходит...
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21 час.
Алексей Горшков
Насчёт евреев и англосаксов. Как то у Черчилля спросили, почему в Великобритании нет антисемитизма. Тот ответил: &quot;Потому что мы не считаем себя глупее евреев&quot;. Понятно теперь, почему они издавна русских ненавидят!🤣
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21 час.
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