В Израиле предупреждают Россию: Британия способна на чудовищную провокацию

Да нунах?... Наговаривают, поди, евреи на англосаксов... Яша, млть, везде и во все дела со своими комментариями влезть готов, кроме тех дел, которые творит израиловка на сопредельных территориях... А сами евреи не могут никакой пакости в Саудовской Аравии устроить?... Судя по подрывам пейджеров в Ливане евреи могут пойти ещё дальше англосаксов...

Алексей Горшков

Да уж... С Великобританией мы как разругались ещё при Иване Грозном, обозвавшим буквально "святую" для англичан королеву Елизавету I "пошлой девкой" - так и гадим друг другу НЕ ПЕРЕСТАВАЯ !!! Не только "англичанка гадит" нам - МЫ ЕЙ ТОЖЕ !!! НО - многим покажется странным - делаем это гораздо ИЗЯЩНЕЕ, чем их топорные провокации типа Скрипалей! Допустим, практика Екатерины II, названная "Вооружённым нейтралитетом", не давшая англичанам послать карателей в свои взбунтовавшиеся североамериканские колонии, в результате чего появились США ! Опять же Америка - тамошняя Гражданская война, англичане южан поддерживают - мы северян! Да и в советское время - сдаётся мне, что не от большой любви к евреям СССР поддержал создание Государства Израиль - а В ПИКУ англичанам, ЛИШАВШИХСЯ в этом случае части своих подмандатных территорий! А "Большая игра" в Средней Азии, ведущаяся, как я считаю, ДО СИХ ПОР ?! При этом - надо отметить - открыто между собой мы практически НЕ ВОЮЕМ - я вот по образованию историк, а кроме Крымской войны мне ничего в голову не приходит...