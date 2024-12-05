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Лавров рассказал про бегающих от него европейцев

Лавров рассказал про бегающих от него европейцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммитах от него бегают европейцы. Об этом дипломат рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.

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