Лавров рассказал про бегающих от него европейцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на саммитах от него бегают европейцы. Об этом дипломат рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы есть в распоряжении «Ленты.
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