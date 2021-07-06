Расхититель холодильников: хозяин поймал кота-воришку на месте преступления

Миниатюра «ночной зажор».Домашние коты очень зависят от хозяев, ведь именно те их поят и кормят. Однако хитрый питомец из этого видео не стал ждать, когда человек сподобится его покормить, и решил сам найти чего-нибудь вкусненького в холодильнике.