Стало известно о планах США впервые ввести санкции против израильской армии

Госсекретарь США Энтони Блинкен в течение нескольких дней объявит о введении санкций против одного из подразделений израильской армии за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан, сообщил 20 апреля портал Axios со ссылкой на трех источников.
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