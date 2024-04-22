Тео и Думфрис получили красные за стычку в конце игры «Милан» – «Интер». Калабрию удалили за удар Фраттези рукой в лицо

В добавленное время матча 33-го тура Серии А между футболистами команд возник конфликт из-за того, что защитник «россонери» Тео Эрнандес грубо толкнул в спину хавбека «нерадзурри» Давиде Фраттези, остановившегося после нарушения на нем.
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