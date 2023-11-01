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Военное обозрение

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В США создают новую ядерную авиабомбу

В США создают новую ядерную авиабомбу

Бомбардировщик B-2 сбрасывает практическую авиабомбу B61-12 во время испытаний. B61-13, которая призвана убедить Конгресс разрешить списание B83-1, будет выглядеть так же и станет основным вооружением нового бомбардировщика B-21.

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