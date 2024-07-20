WSJ: более 30 демократов-конгрессменов призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

Значительная часть высокопоставленных представителей Демократической партии призывает президента США Джо Байдена отказаться от своих президентских амбиций и досрочно завершить участие в предстоящих выборах.
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